„Squid Game“ Staffel 3 erreicht Spitze der globalen Netflix-Charts

Photo : YONHAP News

Die dritte Staffel der Netflix-Serie „Squid Game“ hat bereits einen Tag nach dem Start den Spitzenplatz weltweit erreicht.Nach Angaben von FlixPatrol, Anbieter von Rankings von OTT-Contents, führte „Squid Game“ Staffel 3 am Samstag die Liste der beliebtesten Fernsehshows auf Netflix in der Welt an.Die Produktion gelangte zudem in allen 93 Ländern, wo entsprechende Ranglisten ermittelt werden, auf Platz 1.Die dritte und letzte Staffel der Erfolgsserie wurde am Freitag veröffentlicht und umfasst sechs Episoden. Es kommt zum letzten Kampf zwischen Seong Gi-hun (gespielt von Lee Jung-jae) und dem Frontmann (gespielt von Lee Byung-hun).