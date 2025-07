Friedensstatue am Frauenmuseum Bonn feierlich enthüllt

Photo : YONHAP News

Eine Friedensstatue zum Gedenken an die Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg hat nach vier Jahren ihren festen Platz in Deutschland gefunden.Das Frauenmuseum Bonn feierte am Samstag (Ortszeit) die Enthüllung der Friedensstatue „Đồng Mai“. Das Museum will damit nach eigenen Angaben die Tradition der Friedensstatuen, Symbol für Frauenrechte und die Richtigstellung der Geschichte, fortführen.Diese Friedensstatue war im Jahr 2021 erstmals im Museum für Völkerkunde Dresden gezeigt worden. Danach wurde sie die meiste Zeit in einem Lager aufbewahrt.Das Frauenmuseum Bonn wurde 1981 gegründet und ist das weltweit erste Frauenmuseum. Bereits 2018 hatte es sich für die Errichtung einer Friedensstatue eingesetzt. Dies scheiterte jedoch an Protesten von japanischen Diplomaten in Deutschland und der Druckausübung deutscher Behörden, weil es sich um ein Gelände in städtischem Besitz handelt.Der neue Standort von Đồng Mai ist ein zum Museum gehörendes Grundstück. Somit kann das Mahnmal dauerhaft dort bleiben.