Nordkoreas Machthaber und russische Kulturministerin erörtern Kooperationsmöglichkeiten

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat mit der russischen Kulturministerin Olga Ljubimowa über den Ausbau der Zusammenarbeit im Bereich Kunst und Kultur gesprochen.Kim habe die Ministerin am Sonntag in Pjöngjang empfangen, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Kim wies auf den ersten Jahrestag der Unterzeichnung des bilateralen Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft hin. Der Vertrag war während des Pjöngjang-Besuchs von Präsident Wladimir Putin im Juni letzten Jahres geschlossen worden. Er würdigte wesentliche Beiträge (des Vertrags) für die gemeinsame Entwicklung und das Wohlergehen beider Länder und Völker.Beide Länder sollten Austausch und Kooperation im Bereich Kultur und Kunst weiter ausbauen, um gegenseitig mehr über die hervorragenden kulturellen Traditionen zu lernen, sagte er.Ljubimowa sagte, dass ihr Treffen mit Kim in einer Zeit erfolge, in der die bilaterale Kooperation im Kulturbereich ihr bisher höchstes Niveau erreicht habe. Es freue sie, eine sinnvolle Kunst- und Kulturveranstaltung durchzuführen.