30 Prozent der Koreaner haben tierischen Gefährten

Photo : Getty Images Bank

Drei von zehn Südkoreanern halten laut einer Studie mindestens ein Haustier.Das geht aus dem Haustierbericht 2025 des Forschungsinstituts der KB Financial Group hervor.Dem Bericht zufolge haben mit Stand Ende 2024 15,46 Millionen Menschen mindestens einen tierischen Gefährten. Dies entspricht 29,9 Prozent der Gesamtbevölkerung Südkoreas.Schätzungsweise 5,91 Millionen Haushalte, 26,7 Prozent aller Haushalte im Land, besitzen ein oder mehrere Haustiere.4,55 Millionen Haushalte halten Hunde, 1,37 Millionen Katzen.80,1 Prozent der Haushalte mit Haustieren gaben an, dass sie ihre tierischen Gefährten zumindest für kurze Zeit während des Tags allein zu Hause lassen. Sie bleiben im Durchschnitt fünf Stunden und 54 Minuten lang am Tag allein zu Hause.