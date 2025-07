Elf neue König-Sejong-Institute in neun Ländern, einschließlich Deutschlands, bestimmt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat dieses Jahr elf Einrichtungen in neun Ländern neu als König-Sejong-Institute zur Förderung der koreanischen Sprache und Kultur anerkannt.Das gaben das Kulturministerium und die King Sejong Institute Foundation am Montag bekannt. Drei neue Institutionen befänden sich in Deutschland, Italien und Ungarn, zwei in Ägypten und sechs in fünf asiatischen Ländern, darunter China, Usbekistan und den Philippinen.Damit stieg die Zahl der König-Sejong-Institute auf 252 in 87 Ländern.Für die Anerkennung als Sejong-Einrichtung bewarben sich 94 Institute in 43 Ländern. Mit 8,5 Bewerbern für einen Platz gab es die bisher härteste Konkurrenz.Das Kulturministerium will kontinuierlich neue Sejong-Institute bestimmen. Bis 2030 soll es davon weltweit mindestens 350 geben.