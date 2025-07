Erste Tropennacht des Jahres in Seoul

Photo : YONHAP News

Die Menschen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul haben die erste Tropennacht in diesem Jahr erlebt.In der Nacht auf Montag sank die Temperatur in Seoul nicht unter 25,6 Grad.Von einer Tropennacht wird gesprochen, wenn die Temperatur zwischen 18 und 9 Uhr am folgenden Tag nicht unter 25 Grad fällt.In Seoul wurde die erste Tropennacht damit acht Tage später als im Vorjahr gemeldet. Erst zum vierten Mal überhaupt haben die Hauptstädter bereits im Juni eine Tropennacht erlebt.Laut dem Wetteramt hätten die Wolken wie eine Decke gewirkt, während laufend heißer und feuchter Wind wehte.Das Wetteramt sieht die Möglichkeit noch häufigerer und dringenderer Hitzewarnungen und -hinweise. Auch sei mit weiteren Tropennächten zu rechnen. Die Behörde mahnte daher zur Vorsicht vor hitzebedingten Erkrankungen.