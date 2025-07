Auch Soundtrack aus „KPop Demon Hunters” gefragt

Photo : YONHAP News

Mit der weltweiten Beliebtheit des Netflix-Animationsfilms „KPop Demon Hunters“ erregt auch dessen Filmmusik große Aufmerksamkeit.Laut der Ankündigung der Charts durch Billboard am Sonntag (Ortszeit) debütierte das OST-Album des Films zum Thema K-Pop auf Platz acht der wichtigsten US-Album-Charts Billboard 200.Dies stellt die beste Platzierung beim Debüt in diesem Jahr dar. Zudem landete das Album als erster Soundtrack in diesem Jahr unter den ersten Zehn.In dem Album sind Songs wie „Take Down“ und „Golden“ der in dem Film erscheinenden K-Pop-Girlgroup „Huntr/x“ sowie „Soda Pop“ und „Your Idol“ der rivalisierenden Boygroup „Saja Boys“ enthalten.Auch auf der weltgrößten Audio-Streaming-Plattform Spotify sind Songs aus dem Film beliebt. In den täglichen globalen Top Song Charts vom Samstag belegte „Golden“ den siebten Platz. „Your Idol“ rangierte auf Platz 11, „Soda Pop“ auf Platz 17.