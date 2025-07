Präsident Lee telefoniert mit Singapurs Premier Wong

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Montag mit dem singapurischen Premierminister Lawrence Wong ein Antrittstelefonat geführt.Lee habe die Hoffnung auf die Entwicklung der bilateralen Beziehungen während seiner Amtszeit und die Entschlossenheit für die Zusammenarbeit ausgedrückt, teilte seine Sprecherin Kang Yu-jung in einem schriftlichen Briefing mit.Laut der Sprecherin sagte Lee, er freue sich darüber, dass beide Länder seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1975 in allen Bereichen bemerkenswerte Kooperationserfolge erzielt hätten.Nach weiteren Angaben vereinbarten Lee und Wong, dass beide Länder anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Beziehungsaufnahme in diesem Jahr eine strategische Partnerschaft eingehen würden. In verschiedenen Bereichen, einschließlich künftiger Wachstumsbranchen, wollten beide Länder ihre strategische Kooperation vorantreiben.Lee habe außerdem seine Hoffnung auf Wongs Teilnahme am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) geäußert, der dieses Jahr im südkoreanischen Gyeongju stattfinde, hieß es weiter.