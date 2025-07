Trump will eventuellen Konflikt mit Nordkorea lösen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut entschlossen für ein besseres Verhältnis zu Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gezeigt.Vor Reportern in seinem Büro im Weißen Haus sagte Trump am Freitag (Ortszeit), er verstehe sich sehr gut mit Kim. Falls es einen Konflikt gebe, werde er diesen mit Nordkorea lösen.Trump war gefragt worden, ob er tatsächlich einen Brief an Kim geschrieben habe, wie in den Medien berichtet worden war.Obwohl er diese Frage nicht beantwortete, wird Trumps Äußerung als erneute Betonung seiner Bereitschaft zum Dialog mit Nordkorea interpretiert.Nordkorea hat noch nicht auf Trumps versöhnliche Gesten in letzter Zeit reagiert.