Nordkorea informiert UN-Kommando über Errichtung von Drahtzäunen in DMZ

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erst vor kurzem das UN-Kommando über die Installation von Drahtzäunen in der demilitarisierten Zone (DMZ) benachrichtigt.Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums informierte Nordkorea am 25. Juni das UN-Kommando über die bilaterale Kommunikationsleitung über die entsprechenden Arbeiten.Nordkorea hat seit April letzten Jahres viele Soldaten eingesetzt, um nahe der militärischen Demarkationslinie (MDL) und auf seiner Seite der entmilitarisierten Zone Drahtzäune und Panzersperren zu errichten.Einige Beobachter in Südkorea wollen hinter der Benachrichtigung über diese Arbeiten zu diesem Zeitpunkt die Bereitschaft Nordkoreas sehen, die Kommunikation mit dem UN-Kommando und darüber hinaus mit Südkorea gegebenenfalls wiederaufzunehmen.Der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul, Jeon Ha-kyu, sagte, die Mitteilung Nordkoreas könne zwar als bedeutsame Botschaft im Zusammenhang mit einer Entspannung zwischen Süd- und Nordkorea betrachtet werden. Eine genauere Beurteilung sei aber noch schwierig.