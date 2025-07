Industrieproduktion zweiten Monat in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Die Industrieproduktion in Südkorea ist im Mai den zweiten Monat in Folge zurückgegangen.Nach Angaben des Statistikamtes am Montag sank der Index der gesamten Industrieproduktion im Mai im Vormonatsvergleich um 1,1 Prozent auf 112,5 (Stand 2020: 100).Damit wurde der stärkste Rückgang seit Januar verbucht, als der Wert um 1,6 Prozent gefallen war. Zudem war der Index nach einem Rückgang von 0,8 Prozent im April wieder rückläufig.Grund war unter anderem der deutliche Produktionsrückgang von drei Prozent im verarbeitenden Gewerbe.Besonders stark betroffen war die Metallverarbeitung mit einem Rückgang von 6,9 Prozent. Dies ist auf einen Produktionsrückgang in den nachgelagerten Industrien Automobil- und Baubranche zurückzuführen.Bei den Einzelhandelsumsätzen blieb die Erholung den dritten Monat in Folge aus. Bei den Anlageinvestitionen ging es ebenfalls den dritten Monat in Folge abwärts.Trotz der Ausführung des ersten Nachtragshaushalts dieses Jahres bleibt die Binnenkonjunktur schwach.