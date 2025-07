CO2-Konzentration in Südkorea letztes Jahr auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Kohlendioxidkonzentration in Südkorea hat letztes Jahr den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht.Laut einem am Montag veröffentlichten Bericht des Nationalen Instituts für meteorologische Wissenschaften wurde im vergangenen Jahr an der Station zur Globalen Überwachung der Atmosphäre auf der Insel Anmyeon eine CO2-Konzentration von 430,7 ppm gemessen. Dies stellt den höchsten Wert seit Beginn der Beobachtung im Jahr 1999 dar.Verglichen mit 2023 stieg die Konzentration um 3,1 ppm. Dies entspricht dem zweitgrößten jährlichen Anstieg in den letzten zehn Jahren.Die CO2-Konzentration in Südkorea lag somit weit über dem globalen Jahresdurchschnitt von 422,8 ppm, den die US-Wetter- und Ozeanographiebehörde NOAA veröffentlichte.Laut dem Wetteramt wurden auch bei weiteren Treibgasen Rekordwerte gemessen. Die auf Anmyeon gemessene Methankonzentration stieg gegenüber dem Vorjahr um 5 ppb auf 2030 ppb. Die Lachgaskonzentration betrug 339,6 ppb.