Kospi startet mit Plus in die Woche

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist mit einem Plus in die Woche gestartet.Der Kospi rückte um 0.52 Prozent auf 3.071,7 Zähler vor.Die Anleger hätten Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China begrüßt und auf die Entwicklungen in den Zollgesprächen zwischen Südkorea und den USA geblickt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Verkäufe durch ausländische Anleger seien von Gewinnmitnahmen getrieben gewesen, doch scheine der Markt ausreichend Schwung für weitere Gewinne zu haben, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities gegenüber Yonhap.