Präsident Lee gibt am Donnerstag erste Pressekonferenz

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung wird diese Woche anlässlich 30 Tagen im Amt eine Pressekonferenz geben.Wie seine Sprecherin Kang Yu-jung am Montag mitteilte, werde die erste Pressekonferenz des neuen Präsidenten am Donnerstag um 10 Uhr beginnen.Die Veranstaltung werde in Form eines Town Hall Meeting stattfinden, damit eine engere Kommunikation mit Journalisten ermöglicht werde, erklärte Kang.Dabei werde Lee darauf hinweisen, dass sich seine Regierung nach dem Amtsantritt ohne Übergangszeit früh etabliert habe. Er wolle aktiv über die Richtung der Staatsführung und wichtige Maßnahmen sprechen, hieß es.Lees Amtsvorgänger hatten im Allgemeinen zum 100. Tag im Amt die erste Pressekonferenz gegeben. Die erste Pressekonferenz nur nach 30 Tagen spiegelt seine Entschlossenheit wider, häufiger mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren.