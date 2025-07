Südkorea meldet im Juni Rekordhöhe der Halbleiterausfuhren

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Juni seinen Rekordwert bei den Halbleiterausfuhren erneuert.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Dienstag beliefen sich die Ausfuhren im Juni auf 59,8 Milliarden Dollar. Dies sind 4,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die Lieferungen von Halbleitern, dem wichtigsten Exportprodukt des Landes, zogen gegenüber dem Vorjahr um 11,6 Prozent auf 14,97 Milliarden Dollar an. Es ist der bisher höchste Stand.Die Autoexporte stiegen um 2,3 Prozent auf den neuen Juni-Rekord von 6,3 Milliarden Dollar.Nach Ländern betrachtet, sanken die von den „Trump-Zöllen“ unmittelbar betroffenen Ausfuhren in die USA um 0,5 Prozent auf 11,24 Milliarden Dollar. Die Lieferungen nach China schrumpften um 2,7 Prozent auf 10,42 Milliarden Dollar.Die Einfuhren nach Südkorea kletterten im Juni gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent auf 50,72 Milliarden Dollar.In der Handelsbilanz wurde mit 9,08 Milliarden Dollar der größte Überschuss seit September 2018 erzielt.