Delegation nordkoreanischer Militäruniversität besucht Russland

Photo : YONHAP News

Eine Delegation von Nordkoreas Militäruniversität besucht Russland.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Die vom Präsidenten der Kim-Il-sung-Militäruniversität, Kim Kum-chol, geleitete Delegation sei am Montag am Internationalen Flughafen Pjöngjang abgereist. Sie werde die Militärakademie des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation besuchen.Zwar wurde der genaue Besuchszweck nicht genannt, offenbar sollen aber Austausch und Zusammenarbeit mit russischen militärischen Bildungseinrichtungen gefördert werden.Akademie-Leiter Kim hatte Russland zuletzt im Juli des Vorjahres besucht.Nordkorea demonstriert aus Anlass des ersten Jubiläums der Unterzeichnung des militärischen Pakts mit Russland die Zusammenarbeit in verschiedensten Bereichen. Der Besuch der Delegation der Militärakademie in Russland ist offenbar auch in diesem Zusammenhang zu sehen.