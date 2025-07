Busan wird Bewerberstadt für 48. Tagung des UNESCO-Welterbekomitees

Photo : YONHAP News

Busan ist Südkoreas Bewerberstadt für die Austragung der 48. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees im kommenden Jahr.Die nationale Behörde für Nationales Erbe gab am Montag die Entscheidung des Auswahlkomitees für die südöstliche Hafenstadt bekannt.Zentrale Kriterien bei der Auswahl seien die vorgesehene Veranstaltungsstätte, die Erreichbarkeit der Stadt sowie von Welterbestätten in der Umgebung gewesen.Die Gastgeberstadt der 48. Tagung des Welterbekomitees wird auf der 47. Tagung im Juli in Paris bekannt gegeben.Das Welterbekomitee tritt jährlich zusammen, um neue Einträge in die Welterbeliste zu beschließen. Außerdem trifft es wichtige Entscheidungen zum Erhalt und Schutz von Welterbe.