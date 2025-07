Yoon kommt zweiter Vorladung von Sonderermittler nicht nach

Photo : YONHAP News

Ex-Präsident Yoon Suk Yeol ist der zweiten Vorladung durch ein Sonderermittlerteam nicht nachgekommen.Ein Sonderstaatsanwalt und sein Team ermitteln gegen Yoon zum Vorwurf des Hochverrats. Yoon sollte am Dienstag um 9 Uhr zu einer Vernehmung im Büro des Sonderstaatsanwalts in Seoul erscheinen.Der ersten Vorladung war der ehemalige Präsident noch nachgekommen.Die Sonderermittler wollen zügig einen neuen Termin für die zweite Vernehmung festlegen. Sie hatten bereits angekündigt, dass er noch in dieser Woche erneut vorgeladen werden soll.Yoons Rechtsvertreter hatten am Montag darum gebeten, den Termin auf einen Zeitpunkt nach dem 5. Juli zu verschieben. Dies wurde mit gesundheitlichen Problemen des abgesetzten Präsidenten begründet.