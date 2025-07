Seoul: Gedenkzeremonie an Japans Sado-Mine im Juli oder August unwahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Eine Gedenkzeremonie in Japan für die in der umstrittenen Sado-Mine eingesetzten Arbeiter kann offenbar nicht wie geplant im Juli oder August stattfinden.Letztes Jahr habe die Gedenkzeremonie nach der Aufnahme in die Welterbeliste Ende Juli unvermeidlich erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden können, sagte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums am Montag. Auch in diesem Jahr könne der Termin offenbar nicht eingehalten werden.In der Sado-Mine in der Präfektur Niigata hatten zahlreiche Koreaner zur japanischen Kolonialzeit Zwangsarbeit verrichtet. Um Südkoreas Zustimmung für die Aufnahme der Stätte in die UNESO-Welterbeliste zu erhalten, hatte Japan versprochen, jährlich eine Zeremonie für alle dort beschäftigten Arbeiter abzuhalten.In den Verhandlungen habe Japan die Absicht mitgeteilt, die Gedenkzeremonie jährlich im Juli oder August abzuhalten, erklärte der Beamte.Bei der Vorbereitung der ersten Veranstaltung im vergangenen Jahr hatten beide Länder jedoch große Differenzen über die Einzelheiten, darunter die Bezeichnung, den Termin und Teilnehmer aus der japanischen Regierung, offenbart. Südkorea hatte daraufhin aus Protest gegen Japans Zurückhaltung die im November abgehaltene Zeremonie boykottiert.