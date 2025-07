DP-Abgeordneter: Südkoreanischer Kommandeur ordnete Drohnenflug über Pjöngjang an

Photo : YONHAP News

In Südkorea gibt es Hinweise, die Nordkoreas Behauptung über südkoreanische Drohnenflüge über Pjöngjang stützen.Der Abgeordnete Park Sun-won von der Demokratischen Partei (DP) sagte auf einer Pressekonferenz am Montag, dass er entsprechende Informationen aus dem Militär erhalten habe.Demnach seien Drohnen vom südkoreanischen Militär auf der Grenzinsel Baengnyeong im Westmeer gestartet worden. Der Befehlshaber des Drohneneinsatzkommandos habe dem für unbemannte Luftfahrzeuge zuständigen Kompanieführer den Einsatz angeordnet, erklärte Park.Es gebe auch Indizien für einen organisierten Vertuschungsversuch innerhalb des Militärs. Ihm liege eine Liste der beteiligten Offiziere vor, behauptete der Parlamentarier.Der Verdacht, dass die Vorgängerregierung von Yoon Suk Yeol Nordkorea zu Provokationen habe anstiften wollen, um eine Grundlage für die Verhängung des Kriegsrechts zu haben, sei nicht bloß Spekulation. Die Informationen seien ein wichtiger Beweis dafür, dass es sich um einen planmäßigen Versuch gehandelt habe, der die Anordnung einer Operation sowie deren Umsetzung und Vertuschung umfasse, hieß es.Nordkorea hatte am 11. Oktober letzten Jahres behauptet, dass Drohnen des südkoreanischen Militärs in den Luftraum über Pjöngjang eingedrungen seien und Propaganda-Flugblätter abgeworfen hätten. Dazu wurden auch Beweisfotos veröffentlicht.