Nordkorea zeigt Bilder von Rückführung gefallener Soldaten aus Russland

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Staatsmedien haben erstmals Bilder von nach Russland entsandten Soldaten und der Rückführung der sterblichen Überreste von Gefallenen gezeigt.Das Staatsfernsehen KCTV berichtete, dass Machthaber Kim Jong-un am Sonntag in Pjöngjang zusammen mit der russischen Kulturministerin Olga Ljubimowa eine Aufführung von Kunstensembles aus beiden Ländern besucht hatte.Im Rahmen der Berichterstattung wurden auch Bilder einer mutmaßlichen Zeremonie für die Entgegennahme zurückgeführter Überreste von im Ukraine-Krieg gefallenen nordkoreanischen Soldaten gezeigt. Die Bilder, auf denen Kim offenbar beim Empfang der Überreste nach deren Ankunft in Pjöngjang zu sehen ist, dienten als Kulisse für die Aufführung.Ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums ging davon aus, dass Nordkorea mit der Ehrung der Opfer die Moral beim Militär heben wollte. Auch könnte es sich um eine Botschaft an Russland handeln, den Einsatz zu belohnen.