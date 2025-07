USA entdecken zunehmend „Laptop-Farmen“ für nordkoreanische IT-Mitarbeiter

Photo : YONHAP News

In den USA sind zahlreiche „Laptop-Farmen“ aufgedeckt worden, über die nordkoreanische IT-Spezialisten für US-Unternehmen arbeiten können.Nach Angaben des US-Justizministeriums am Montag (Ortszeit) wurden 29 Laptop-Farmen in 16 Bundesstaaten durchsucht. Dabei seien 29 Finanzkonten, über die illegale Gelder gewaschen wurden, und 21 betrügerische Websites beschlagnahmt worden.Mittels Laptop-Farmen können Nordkoreaner mit gestohlenen oder gefälschten Identitäten von US-Amerikanern für US-Unternehmen arbeiten, indem sie aus der Ferne auf Laptops in den USA zugreifen.Der Schaden bei den betroffenen Unternehmen wird auf mindestens drei Millionen Dollar geschätzt.Einige der Telearbeiter hätten auch Zugang zu sensiblen Daten eines in Kalifornien ansässigen Rüstungsunternehmens gehabt, das KI-basierte Technologien entwickele. Einige der Daten würden unter die US-Regelungen zum internationalen Waffenhandel (ITAR) fallen, so die Behörde.