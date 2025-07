„Variety“ sieht koreanischen Film „A Normal Family” unter zehn besten des Jahres

Photo : YONHAP News

Der koreanische Film „A Normal Family“ ist vom US-Magazin „Variety“ zu einem der zehn besten Filme des Jahres 2025 gekürt worden.Das gab die Produktionsfirma Hive Media Corp. am Montag bekannt.Variety wählte unter den Filmen, die im ersten Halbjahr in Nordamerika in die Kinos kamen, die besten aus. „A Normal Family“ gelangte als einziger Film aus Südkorea auf die Liste.Der Film von Regisseur Hur Jin-ho basiert auf dem Bestsellerroman „The Dinner“ des niederländischen Schriftstellers Herman Koch. In dem Thriller wird geschildert, wie zwei Brüder und deren Frauen aus der Oberschicht angesichts einer Straftat ihrer Kinder psychisch kollabieren.Variety sprach von einem spannenden und moralisch schmerzhaften Drama. Der Film werde bereits von der ersten Szene an das Publikum fesseln.