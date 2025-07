Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag den zweiten Handelstag in Folge zulegen können.Der Kospi rückte um 0,58 Prozent auf 3.089,65 Zähler vor.Die Anleger begrüßten Anzeichen für Fortschritte in den Handelsgesprächen mit den USA und seien begeistert von einer möglichen Änderung eines aktionärsfreundlichen Gesetzes, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.