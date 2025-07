Verbraucherpreise im Juni um 2,2 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Inflationsrate in Südkorea hat wieder die Zwei-Prozent-Marke übertroffen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch stieg der Verbraucherpreisindex im Juni gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozent auf 116,31 (Stand 2020: 100).Die Teuerungsrate war im Mai auf 1,9 Prozent gefallen, nachdem sie in diesem Jahr von Januar bis April stets über zwei Prozent gelegen hatte.Die Preise für verarbeitete Lebensmittel zogen verglichen mit dem Vorjahr um 4,6 Prozent an. Dies entspricht dem stärksten Preisanstieg seit November 2023.Erdölprodukte verteuerten sich um 0,3 Prozent.Bei Fischereierzeugnissen wurde mit 7,4 Prozent die höchste Teuerung seit März 2023 verbucht.