Trump will Zollpause nicht verlängern

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat erneut deutlich gemacht, die Zollpause nicht zu verlängern.Laut Reuters deutete Trump am Dienstag an, dass die USA die neuen wechselseitigen Zölle ab dem 9. Juli erheben.Zu den Verhandlungen mit Japan sagte er, er wisse nicht, ob es eine Einigung geben werde.Laut Reuters sagte der US-Präsident, dass er einen Zoll in Höhe von 30 oder 35 Prozent auf Importe aus Japan erheben oder eine andere Höhe festlegen könnte.Ursprünglich wollte Trump für Japan einen Zollsatz von 24 Prozent festlegen. Mit seinen jüngsten Äußerungen deutete er einen darüber liegenden Wert an.Die Trump-Regierung hatte am 9. April Zölle für 56 Länder und die Europäische Union in Kraft gesetzt. Nach nur 13 Stunden wurden diese für 90 Tage pausiert. Einzig für China wurde keine Ausnahme gemacht. Die Zollpause endet am 8. Juli.