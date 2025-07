Seoul dementiert Gerüchte über erhöhte Strahlenwerte im Westmeer durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Kommission für Nuklearsicherheit hat Gerüchte über zu hohe Strahlenwerte an der Westküste wegen radioaktiv verseuchten Abwassers aus Nordkorea zurückgewiesen.In einer Pressemitteilung am Dienstag hieß es, dass in allen Landesteilen die Strahlenwerte im normalen Bereich lägen.Im Internet kursiert die Behauptung, dass radioaktiv verseuchtes Abwasser aus einer Uranraffinerie im nordkoreanischen Pyongsan ins Westmeer gelangt sei.An 244 Orten landesweit würden im Viertelstundentakt die Radioaktivitätswerte gemessen. Am Dienstag um 11 Uhr hätten die Werte landesweit zwischen 0,059 und 0,212 Mikrosievert (μSv) pro Stunde gelegen und damit innerhalb des üblichen Schwankungsbereichs, erklärte das Gremium.Die Kommission wies insbesondere das Gerücht zurück, dass an einem Badestrand auf der Insel Gangwha die Strahlenwerte mehr als achtmal höher als gewöhnlich seien. Ein Mitarbeiter des Koreanischen Instituts für Nuklearsicherheit habe vor Ort festgestellt, dass die Werte mit 0,2 μSv im normalen Bereich lägen, hieß es.