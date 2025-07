Touristengebiet Wonsan-Kalma in Nordkorea eröffnet

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Dienstag das Touristengebiet Wonsan-Kalma an der Ostküste eröffnet.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass bereits am ersten Tag zahlreiche Gäste in dem Resort eingetroffen seien. Sie hätten fleißig die neuesten bunten Wasserspielanlagen genutzt und eine schöne Auszeit genossen.Am 24. Juni war im Beisein von Machthaber Kim Jong-un die Fertigstellung der Küstentouristenzone in der Provinz Kangwon gefeiert worden. Damals wurde angekündigt, dass das Gebiet ab dem 1. Juli zunächst für Inländer geöffnet werde.Noch in diesem Monat soll die Zone auch für ausländische Touristen zugänglich gemacht werden.Die russische Nachrichtenagentur Tass hatte am 26. Juni gemeldet, dass am 7. Juli erstmals russische Touristen Wonsan-Kalma besuchen würden.