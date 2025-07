China fragt offenbar nach Teilnahme von Präsident Lee an Feier zum Tag des Sieges

Photo : YONHAP News

China hat sich offenbar nach einer Teilnahme von Präsident Lee Jae Myung an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges in Peking erkundigt.Wie eine diplomatische Quelle am Mittwoch berichtete, habe die chinesische Regierung deswegen in letzter Zeit bei verschiedenen Gelegenheiten nachgefragt.China begeht jährlich den 3. September als Tag des Sieges im chinesischen Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression und im weltweiten antifaschistischen Krieg.Zum 80. Jahrestag des Sieges ist eine sehr große Feier geplant. Unter anderem soll es eine Militärparade auf dem Tian'anmen-Platz in Peking geben.Viele ausländische Staats- und Regierungschefs sollen eingeladen werden.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete kürzlich, dass China auch US-Präsident Donald Trump einladen wolle.Südkorea wird eine mögliche Einladung voraussichtlich prüfen und dabei vor allem das Vorgehen in früheren Jahren sowie die Beziehungen mit China und den USA berücksichtigen.Es gebe in der Angelegenheit vieles zu bedenken, sagte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul.