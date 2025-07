„Squid Game” Staffel 3 stürmt in Debütwoche Netflix-Charts

Photo : YONHAP News

Die dritte Staffel von „Squid Game“ hat in der Debütwoche die Netflix-Charts gestürmt.Nach Angaben des Streamingdienstes am Mittwoch verbuchte die finale Staffel der koreanischen Erfolgsserie im Zeitraum 23. bis 29. Juni 368,4 Millionen Zuschauerstunden.Der Wert wurde innerhalb von lediglich drei Tagen nach dem Start am 27. Juni erzielt.Mit 60,1 Millionen Views (Zuschauerstunden durch die gesamte Spielzeit geteilt) landete die Serie mit überwältigendem Vorsprung an der Spitze in der Kategorie nicht-englischsprachige Shows. Sie übertraf bei der Zahl der Abrufe auch die Titel in den Kategorien englische Shows sowie englische und nicht-englischsprachige Filme bei weitem.In allen 93 Ländern führte Squid Game Staffel 3 die Tabelle an.Die neue Staffel liegt jedoch bei der Zahl der Abrufe in der Veröffentlichungswoche hinter der zweiten Staffel zurück. Diese hatte mit 68 Millionen Views einen Rekord aufgestellt.Die erste Staffel von Squid Game bleibt bei der Anzahl der Views und der Zuschauerstunden (Stand: 91 Tage nach der Veröffentlichung) weiterhin an der Spitze unter allen auf Netflix angebotenen Filmen und Serien.