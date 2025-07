Zwei weitere Sonderermittlerteams nehmen Arbeit auf

Photo : YONHAP News

In Südkorea haben zwei weitere Teams von Sonderstaatsanwälten Ermittlungen aufgenommen.Ein Team zur Ermittlung gegen Kim Keon-hee, Ehefrau des abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol, sowie ein für den Fall des Todes eines Marineinfanteristen zuständiges Team erklärten am Mittwoch offiziell den Beginn ihrer Ermittlungen.In Bezug auf Kim muss 16 Vorwürfen nachgegangen werden. Dazu zählen die Beteiligung an der Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors und die Einmischung in Kandidatennominierungen für Wahlen.Im Fall des Marineinfanteristen mit Nachnamen Chae steht der Verdacht auf Ermittlungsbehinderung durch hochrangige Regierungsbeamte im Zentrum. Der Soldat war bei einer Suchaktion nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2023 im Landkreis Yecheon gestorben.Das Ermittlerteam will am Mittwochnachmittag Lim Seong-geun, den damaligen Kommandeur der 1. Division der Marineinfanterie, befragen. Der verunglückte Soldat war Mitglied seiner Division.Lim wurde für das Unglück verantwortlich gemacht, weil er damals Chaes Truppeneinheit einen unzumutbaren Auftrag erteilt hatte. Er wurde wegen fahrlässiger Tötung angezeigt.Für Ermittlungen gegen Kim Keon-hee sind 110 Tage, einschließlich einer 20-tägigen Vorbereitungszeit, vorgesehen. Die Dauer kann zweimal, und zwar jeweils um 30 Tage, verlängert werden.Im Fall des Todes des Marineinfanteristen haben die Ermittler 80 Tage Zeit. Eine Verlängerung auf bis zu 140 Tage ist möglich.