Zwei Songs aus „KPop Demon Hunters” steigen in Billboard Hot 100 ein

Photo : YONHAP News

Zwei OST-Songs aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ sind in die wichtigsten US-Single-Charts eingestiegen.Laut den am Mittwoch veröffentlichten neuesten Hitlisten debütierte „Your Idol“ auf Platz 77 in den Billboard Hot 100 und „Golden“ auf Platz 81.„Your Idol“ ist ein Song, der in dem Film auftauchenden Boygroup Saja Boys. „Golden“ wird von der rivalisierenden Girlgroup Huntr/x gesungen.Das OST-Album des Films zum Thema K-Pop stieg auf Platz acht in die Album-Charts Billboard 200 ein. Das Album landete als erster Soundtrack in diesem Jahr unter den ersten Zehn und erreichte die beste Platzierung beim Debüt.