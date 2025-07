Goldhandel in Südkorea erreicht im ersten Halbjahr Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Das Handelsvolumen auf dem Goldmarkt in Südkorea ist in der ersten Hälfte dieses Jahres auf den bislang höchsten Stand gestiegen.Wegen zunehmender Unsicherheit für die Weltwirtschaft werden sichere Anlagen stärker bevorzugt.Laut den am Mittwoch vom Börsenbetreiber Korea Exchange veröffentlichten Daten lag das Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr bei 37,3 Tonnen Gold. Dies entspricht dem höchsten Stand seit der Eröffnung der Goldbörse von Korea Exchange im Jahr 2014.Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum (9,0 Tonnen) hat sich das Volumen vervierfacht. Zudem wurde das Gesamtvolumen des vergangenen Jahres (26,3 Tonnen) bereits überschritten.Die größte Anlegergruppe stellten Einzelpersonen mit 46,9 Prozent Anteil dar. Dahinter folgten institutionelle Anleger mit 34 Prozent.Der Anteil der Privatanleger stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Prozentpunkte. Die Zahl der Konten von Privatanlegern für den Goldhandel über Wertpapierunternehmen kletterte im März verglichen mit dem Vorjahr um zehn Prozent auf 1,45 Millionen.Der durchschnittliche Preis für ein Kilogramm Goldbarren lag bei 144.000 Won (106 Dollar) pro Gramm im ersten Halbjahr. Dies entspricht einer Teuerung von 36,7 Prozent verglichen mit dem Durchschnitt im letzten Jahr.