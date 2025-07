Nordkorea stationierte offenbar russisches Flugabwehrsystem Panzir bereits in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Nordkorea nutzt nach ukrainischen Angaben das von Russland gelieferte Flugabwehrsystem vom Typ Panzir-S-1 bereits für die Verteidigung seiner Hauptstadt.Dies habe der Direktor des Militärnachrichtendienstes der Ukraine, Kyrylo Budanow, in einem Interview mit einem Radiosender am Dienstag (Ortszeit) mitgeteilt, berichtete die Online-Zeitung „Kyiv Independent“.Panzir ist ein von Russland entwickeltes, radarbasiertes Flugabwehrwaffensystem, das Boden-Luft-Lenkraketen und Flugabwehrgeschütze umfasst.Budanow sagte, dass die ersten Panzir-Einheiten bereits in Pjöngjang im Einsatz seien und zum Schutz der Hauptstadt dienten. Die Russen schulten das nordkoreanische Personal um. Die Nordkoreaner würden bald eigenständig mit dieser Technologie umgehen.Er rechnete damit, dass die Zahl der nordkoreanischen Einwohner in Russland inmitten der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern erheblich ansteigen werde. Ein Teil dieser Nordkoreaner könnte sich freiwillig der russischen Armee anschließen.