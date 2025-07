Hyundai Motor und Kia melden Rekordabsatz in USA

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Autohersteller Hyundai Motor und Kia haben in der ersten Hälfte dieses Jahres einen Rekordabsatz in den USA erzielt.Sie gaben am Mittwoch bekannt, dass in den ersten sechs Monaten 893.152 Einheiten auf dem US-Markt verkauft worden seien. Dies seien 9,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Hyundai Motor konnte seinen Absatz um 10,5 Prozent auf 476.641 Einheiten steigern, was ein neuer Rekord für ein erstes Halbjahr ist. Sein Schwesterunternehmen Kia meldete einen Anstieg von 7,8 Prozent auf einen Absatzrekord von 416.511 Autos.Von der Luxusmarke Genesis von Hyundai wurden 37.361 Einheiten verkauft, damit so viele wie in keinem ersten Halbjahr zuvor. Dies entspricht einem Wachstum von 17,4 Prozent.Auch bei umweltfreundlichen Autos beider Hersteller wurde mit 180.715 Einheiten ein neuer Rekord verbucht. Es wurde ein Zuwachs von 16,1 Prozent verzeichnet.Der Absatz von Elektroautos schrumpfte jedoch um 28 Prozent. Demgegenüber verbesserte sich der Absatz von Hybridmodellen um 45,3 Prozent auf 136.180 Einheiten.