BTS kündigen neues Album und Welttournee an

Photo : YONHAP News

BTS wollen im kommenden Frühjahr ein neues Album veröffentlichen.Das gaben die sieben Mitglieder der K-Pop-Band am Dienstag in einer Livesendung auf ihrer Fanplattform bekannt.Anführer RM sagte, dass sie ab diesem Monat zusammenkommen und an neuen Liedern arbeiten würden. Sie planten auch eine Welttournee.Das neue Album der Boygroup soll demnach vier Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Albums, des Anthology-Albums „Proof“, im Jahr 2022 erscheinen.Alle BTS-Mitglieder haben inzwischen ihren Wehrdienst abgeleistet. RM, V, Jimin und Jungkook wurden im Juni aus dem Militärdienst entlassen. Suga beendete am 21. Juni seinen Ersatzdienst.