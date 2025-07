Polen kauft weitere Kampfpanzer aus Südkorea

Photo : KBS News

Polen wird weitere Kampfpanzer aus Südkorea einführen.Die südkoreanische Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) gab am Mittwoch bekannt, dass beide Länder die Verhandlungen über den zweiten Vertrag über die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ K2 abgeschlossen hätten. Bald werde der Vertrag im Beisein von hochrangigen Regierungsvertretern beider Länder unterzeichnet.Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz gab ebenfalls am Mittwoch offiziell bekannt, dass die Verhandlungen mit dem koreanischen Panzerhersteller Hyundai Rotem über den zweiten Vertrag über die Lieferung von K2-Kampfpanzern abgeschlossen worden seien.Im Rahmen des Geschäfts sollen 180 K2-Panzer an Polen geliefert werden. Der Vertragswert beträgt laut Berichten etwa 6,5 Milliarden Dollar.Für Südkorea stellt dies das bisher größte Exportgeschäft mit einem einzigen Waffensystem dar.117 der 180 Einheiten werden von Hyundai Rotem in Südkorea hergestellt. Die restlichen 63 Einheiten werden von der Polish Armaments Group in Polen gefertigt. Es wird eine polnische Version (K-2PL) entsprechend den Anforderungen des europäischen Staates geben.Die polnische Regierung hatte im Juli 2022 mit Südkorea einen Rahmenvertrag über den Kauf koreanischer Kampfpanzer, Panzerhaubitzen und Kampfjets im Wert von 30 Billionen Won (22 Milliarden Dollar) unterzeichnet. Später im selben Jahr wurde der erste Vertrag über die Lieferung von 180 K2-Panzern abgeschlossen.