US-Abgeordnete kritisieren in Südkorea geplantes Gesetz zu Online-Plattformen

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von 43 Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses hat die Regierung aufgefordert, gegen eine von Südkorea angestrebte Einführung eines Gesetzes zu Online-Plattformen vorzugehen.Die Republikaner Adrian Smith und Carol Miller forderten in einem Schreiben vom Dienstag (Ortszeit), dass die Trump-Regierung in den Verhandlungen mit Südkorea dessen Handelsschranken behandeln sollte, die in unfairer Weise amerikanische Digitalunternehmen anvisierten.Die Abgeordneten behaupteten darin, dass der entsprechende Gesetzentwurf in Südkorea dem Gesetz über digitale Märkte (DMA) der Europäischen Union ähnele, das nach ihrer Meinung eklatant diskriminierend sei. Sie warnten, dass heterogene Rechts- und Durchführungsstandards auferlegt werden würden, die darauf abzielten, innovative Geschäftsmodelle zu beeinträchtigen und erfolgreiche US-Unternehmen zu benachteiligen.Der Gesetzentwurf werde wichtige chinesische Digitalunternehmen wie ByteDance, Alibaba und Temu (von Regulierungen) ausschließen und zugleich amerikanische Unternehmen übermäßig ins Visier nehmen. Dies werde der Kommunistischen Partei Chinas weitere Vorteile verschaffen, behaupteten sie weiter.Das Schreiben wurde dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer, Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick übergeben. 41 weitere republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses unterschrieben den Brief.