Präsident Lee will sich nach besten Kräften für Erholung beim Lebensunterhalt einsetzen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will sich nach besten Kräften für eine Erholung beim Lebensunterhalt der Bevölkerung einsetzen.Die Bürger finanziell zu entlasten und das Wachstum des Landes und den Sprung nach vorne wieder zu ermöglichen, habe oberste Priorität, sagte Lee am Donnerstag zum Auftakt der Pressekonferenz anlässlich 30 Tagen im Amt.Für die Stabilisierung des Auskommens der Menschen und deren Entlastung bei den Lebenshaltungskosten würden alle verfügbaren Maßnahmen ergriffen, hieß es bei der Veranstaltung im Gästehaus des früheren Präsidentensitzes Cheong Wa Dae.Lee stellte auch massive Investitionen in Spitzentechnologie wie künstliche Intelligenz und Halbleiter sowie die Industrie für erneuerbare Energiequellen in Aussicht.Er versprach weiter, durch eine Modernisierung der Kapitalmärkte die Grundlagen für einen Stand der Kospi-Börse von mindestens 5.000 Punkten zu schaffen. Darüber hinaus wolle er sich um wirksame Maßnahmen für die Stabilisierung des Immobilienmarktes bemühen.Der neue Staatschef bekundete außerdem die Absicht, den Dialog mit Nordkorea wiederaufzunehmen und durch Kooperation einen Weg zu Frieden und Koexistenz auf der koreanischen Halbinsel zu ebnen.Nach seinen weiteren Worten hat die Reise hin zu einer gerechten Integration bereits begonnen. Nach seiner Erwartung würden die Teams um die drei Sonderstaatsanwälte eine Schlüsselrolle dabei spielen, dass die Rebellion vollständig beendet und die Verfassungsordnung sowie Demokratie wiederhergestellt werden. Dies stehe im Einklang mit dem Auftrag der Bürger.