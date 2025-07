Rekordexporte koreanischer Kosmetika im ersten Halbjahr

Photo : KBS News

Die Ausfuhren koreanischer Kosmetika haben in der ersten Hälfte dieses Jahres ein neues Rekordhoch erreicht.Nach Angaben des Ministeriums für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit am Donnerstag wurden im Zeitraum Januar bis Juni Kosmetika im Wert von 5,5 Milliarden Dollar ausgeführt. Dies seien 14,8 Prozent mehr als im ersten Halbjahr letzten Jahres, als der bisherige Rekord verbucht worden war.Der größte Absatzmarkt war China mit einem Ausfuhrvolumen von 1,08 Milliarden Dollar. Dahinter folgten die USA und Japan.Die Lieferungen nach China schrumpften jedoch gegenüber dem Vorjahr um 10,8 Prozent. Dessen Anteil an den gesamten Kosmetikausfuhren im ersten Halbjahr fiel mit 19,6 Prozent erstmals unter die 20-Prozent-Marke.Mit Polen kam erstmals ein europäischer Staat unter die zehn größten Absatzmärkte für koreanische Kosmetika. Bei den Lieferungen dorthin wurde seit dem vergangenen Jahr ein deutlicher Anstieg verzeichnet.Die Zahl der Abnehmerländer stieg von 172 im vergangenen Jahr auf 176 in diesem Jahr.Unter europäischen Ländern wurden Kosmetika im Wert von 150 Millionen Dollar nach Polen ausgeführt. Die Lieferungen nach Großbritannien hatten einen Wert von 100 Millionen Dollar und die nach Frankreich von 70 Millionen Dollar.