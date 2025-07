Ukraine: Nordkorea schickt bis zu 30.000 weitere Soldaten nach Russland

Photo : KBS News

Nordkorea wird nach Einschätzung ukrainischer Geheimdienste 25.000 bis 30.000 weitere Soldaten entsenden, um Russland im Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen.Das berichtete der US-Sender CNN am Mittwoch (Ortszeit).Laut der ukrainischen Einschätzung, über die CNN berichtete, können weitere Truppen aus Nordkorea in den nächsten Monaten in Russland eintreffen.Auf einer dem Sender vorliegenden Satellitenaufnahme ist zu sehen, dass ein Transportschiff am 18. Mai im Militärhafen von Dunai in der Nähe der russischen Stadt Wladiwostok anlegte. Es handelt sich um denselben Schiffstyp, der letztes Jahr für die Beförderung nordkoreanischer Truppen eingesetzt worden war.Zudem wurden Transportflugzeuge, möglicherweise vom Typ Iljuschin Il-76, am 4. Juni auf dem Flughafen Pjöngjang-Sunan gesichtet.All dies betrachtet CNN als Anzeichen für mögliche Vorbereitungen für eine weitere Truppensendung Nordkoreas. Es sei denkbar, dass bereits ein Teil der Truppen unterwegs sei.Nordkorea hatte im vergangenen Herbst 11.000 Kampfsoldaten nach Russland entsandt.