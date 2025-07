Erstes Land in Asien: USA erzielen Zolleinigung mit Vietnam

Photo : YONHAP News

Die USA und Vietnam haben ein Handelsabkommen getroffen.Das gab US-Präsident Donald Trump am Mittwoch (Ortszeit) auf der Social-Media-Plattform Truth Social bekannt.Vereinbart wurde laut Trump, dass für die Exporte aus Vietnam in die USA ein Zoll von 20 Prozent und für Umladungen von Exporten aus Drittländern in die USA ein Zoll von 40 Prozent erhoben wird.Damit wurde eine deutliche Senkung des im April festgelegten ursprünglichen Zollsatzes für Vietnam von 46 Prozent vereinbart.Im Gegenzug werde Vietnam etwas tun, was es noch nie getan habe. Und zwar werde es den Vereinigten Staaten von Amerika vollständigen Zugang zu seinen Handelsmärkten gewähren, erklärte Trump. Das bedeute, dass die USA in der Lage sein würden, ihre Produkte in Vietnam zum Null-Zollsatz zu verkaufen.Vietnam ist das erste asiatische Land, mit dem die USA in den laufenden Verhandlungen mit ihren Handelspartnern eine Vereinbarung erzielen konnten.Die Zollpause bei den wechselseitigen Zöllen der USA für eine Reihe von Volkswirtschaften endet am 8. Juli.