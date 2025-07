Südkorea-Besuch von US-Außenminister im Juli unwahrscheinlich

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Marco Rubio wird anders als zunächst erwartet voraussichtlich nicht schon in diesem Monat Südkorea besuchen.Ein Beamter des Präsidialamtes in Seoul sagte am Donnerstag, über einen Besuch des Außenministers sei zwar gesprochen worden. Aufgrund der internen Situation in den USA scheine dieser in Kürze aber nicht möglich zu sein.Beide Länder würden ihre Beratungen über den Personenaustausch auf hochrangiger Ebene jedoch fortsetzen, hieß es.Rubio sollte ursprünglich anlässlich seiner Teilnahme am Außenministertreffen des ASEAN-Regionalforums (ARF) am 10. Juli in Malaysia am 8. Juli nach Südkorea kommen. Laut Berichten wollte Rubio auf dem Weg nach Malaysia zuerst Japan und dann Südkorea besuchen. Auch der Besuch in Japan wurde dem Vernehmen nach abgesagt.Informationen zufolge hätten die USA Südkorea um Verständnis dafür gebeten, dass Rubio unter anderem aufgrund der Lage im Nahen Osten zurzeit nicht nach Südkorea reisen könne.