Ermittlungen gegen Ex-First Lady Kim: Baufirma Sambu durchsucht

Photo : YONHAP News

Ein Sonderermittlerteam hat im Zuge der Ermittlungen gegen Kim Keon-hee, Ehefrau von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol, ein Bauunternehmen durchsucht.Das Team um den Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki schickte am Donnerstagvormittag Ermittler zu Durchsuchungen an über zehn Orten, darunter die Zentrale von Sambu Construction in Seoul und die Wohnungen der beteiligten Personen.Grund ist der Vorwurf der Manipulation des Aktienkurses des Unternehmens.Über zehn Personen, einschließlich des Unternehmenschefs, waren bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Sie sollen für einen Kursanstieg gesorgt haben, indem sie Anlegern eine Beteiligung des Unternehmens am Wiederaufbau in der Ukraine vorgetäuscht hätten. Anschließend hätten sie Aktien verkauft und ungerechtfertigte Gewinne in Höhe von Dutzenden Milliarden Won eingestrichen.Das Sonderermittlerteam wird dem Vorwurf nachgehen, dass Kim und ihr Vermögensverwalter in den Fall verwickelt waren.Noch vor dem Ermittlungsbeginn am Mittwoch hatte das Team eine Verlängerung des Ausreiseverbots gegen Kim erwirkt.Unterdessen erschien der abgesetzte Präsident Yoon am Donnerstag zum neunten Verhandlungstermin im Prozess gegen ihn wegen Hochverrats.