Parlament stimmt Ernennung von Kim Min-seok zum Premierminister zu

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung in Seoul hat am Donnerstag der Ernennung von Kim Min-seok zum Ministerpräsidenten zugestimmt.Präsident Lee Jae Myung hatte am 4. Juni unmittelbar nach seinem Amtsantritt den Abgeordneten der Demokratischen Partei als Premierminister nominiert.Der Antrag auf die Zustimmung zu der Personalie wurde am Donnerstagnachmittag mit 173 Für- und drei Gegenstimmen angenommen. Drei Stimmen waren ungültig.Die Abgeordneten der führenden Oppositionspartei Macht des Volks boykottierten die Abstimmung, die Partei hatte eine Zurücknahme der Nominierung gefordert. Anstatt abzustimmen, versammelten sie sich zu einer Protestkundgebung.Parlamentschef Woo Won-sik äußerte vor der Abstimmung sein Bedauern darüber, dass beide Fraktionen keine Einigung erzielen konnten.