Kospi kann um mehr als ein Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag um mehr als ein Prozent zulegen können.Der Kospi rückte um 1,34 Prozent auf 3.116,27 Zähler vor.Grund für den Anstieg seien die vom Parlament gebilligte Änderung des aktionärsfreundlichen Handelsgesetzes und die Entwicklungen in den Handelsgesprächen mit den USA gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die USA haben jüngst mit Vietnam eine Zolleinigung erzielt. Von den niedriger als erwarteten Zöllen profitieren auch südkoreanische Unternehmen, die dort herstellen. Unter anderem betreiben Samsung Electronics und LG Electronics in Vietnam Fabriken.Südkoreas Handelsminister Yeo Han-koo wird vor dem Ende der Zollpause noch diese Woche in die USA reisen.