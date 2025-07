Investmentbanken erhöhen Wachstumsprognosen für Südkorea

Photo : YONHAP News

Eine Reihe von Investmentbanken hat Wachstumsprognosen für Südkorea nach oben korrigiert.Das reale Bruttoinlandsprodukt in Südkorea könnte dieses Jahr um 0,9 Prozent wachsen, berichtete das Korea-Zentrum für Internationale Finanzen. Dies sind 0,1 Prozentpunkte mehr im Vergleich zu Ende Mai. Der Wert stellt den Durchschnitt der Juni-Prognosen acht globaler Investmentbanken dar.Es ist das erste Mal seit Februar vergangenen Jahres, dass die durchschnittliche Wachstumsprognose der Investmentbanken für Südkorea für das Jahr 2025 nach oben korrigiert wurde.Barclays hob seine Prognose von 1,0 auf 1,1 Prozent an, die Bank of America von 0,8 auf 1,0 Prozent. UBS korrigierte die Aussichten von 1,0 auf 1,2 Prozent. Die restlichen Institutionen, darunter Goldman Sachs, Nomura und JP Morgan, hielten an ihren bestehenden Prognosen fest.Als Gründe für die Korrektur werden die Rückkehr politischer Stabilität im südkoreanischen Politikbetrieb aufgrund des Amtsantritts der neuen Regierung und die Erwartungen einer Exportverbesserung als Folge des entschärften Handelskonflikts zwischen den USA und China genannt. Darüber hinaus berücksichtigten die Banken auch die mögliche Stimulierung der Konjunktur durch die geplante Verabschiedung des Nachtragshaushalts.