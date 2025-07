Ohne Handelsvereinbarung drohen Südkorea 25 Prozent US-Zölle

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung will offenbar Ländern ohne Handelsvereinbarung nach Ablauf der Zollpause am 8. Juli die zuvor angekündigten Zollsätze auferlegen. Dies sagte Finanzminister Scott Bessent am Donnerstag (Ortszeit) in einem Interview mit der Nachrichtensender-Gruppe CNBC.Auf die Frage nach einer möglichen Verlängerung der Frist antwortete er, es werde keine Verlängerung öffentlich angekündigt, wenn die Handelspartner die Ziellinie noch überqueren müssten.In einem Interview mit dem Sender Bloomberg TV äußerte Bessent hingegen die Hoffnung, dass die USA noch vor Ende der Zollpause Handelsvereinbarungen mit vielen Ländern vermelden würden. Etwa 100 Länder müssten mit einem Mindestzoll von zehn Prozent rechnen.Die Trump-Regierung hatte am 2. April wechselseitige Zölle für insgesamt 56 Länder und die Länder der Europäischen Union bekannt gemacht. Der festgelegte Zollsatz für Südkorea lag bei 25 Prozent.Präsident Donald Trump gab am Donnerstag zudem an, dass er möglicherweise ab Freitag einzelnen Ländern Briefe zusenden werde, um sie über die festgelegten Zollsätze zu informieren.