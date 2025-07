Leser der New York Times küren „Parasite“ zum besten Film des 21. Jahrhunderts

Photo : YONHAP News

Die US-Tageszeitung New York Times veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) die Ergebnisse ihrer Leserumfrage zu den 100 besten Filmen des 21. Jahrhunderts. Dabei landete der Film „Parasite“ aus dem Jahr 2019 von Regisseur Bong Joon-ho auf dem Spitzenplatz. An der Umfrage nahmen über 200.000 Leser teil.Den Einzug in die Liste schafften auch weitere koreanische Filme: „Oldboy“ von Park Chan-wook rangiert auf Platz 40, „Memories of Murder“, ebenfalls von Bong, auf Platz 49. Parks Thriller „The Handmaiden“ wählten die Leser auf Platz 67.„Parasite” war Ende Juni auch in einer weiteren New York Times-Liste der 100 besten Filme des 21. Jahrhunderts an die Spitze gelangt, die in Kooperation mit 500 Experten und Filmemachern entstanden war. Als erster Film in nicht-englischer Sprache hatte „Parasite” im Jahr 2020 den Oscar für den besten Film gewonnen.Den zweiten Platz der Leserliste belegte „Mulholland Drive“ des Regisseurs David Lynch. Platz drei ging an den Neo-Noir-Western „No Country for Old Men“ von den Coen-Brüdern.