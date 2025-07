Militär: Nordkoreaner überquert innerkoreanische Grenze

Photo : KBS News

Eine Person aus Nordkorea sei am Donnerstagabend in der Nähe der militärischen Demarkationslinie (MDL) festgenommen worden. Dies teilte der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte am Freitag mit.Das Militär habe die Person im Gebiet der MDL identifiziert, verfolgt und sie gemäß üblicher Vorgehensweise in Gewahrsam genommen. Die zuständigen Behörden wollen nun den genauen Ablauf erfragen, wie die Person in den Süden gelangt sei, hieß es weiter.Noch ist nicht bekannt, ob es sich um einen Zivilisten oder einen Soldaten handelt.Das südkoreanische Militär gab jedoch an, dass zum jetzigen Zeitpunkt auf nordkoreanischer Seite nichts Ungewöhnliches zu beobachten sei.